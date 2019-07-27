Memur maaşları bayramdan önce verilecek mi? Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık 3 milyon memur bayram tatili için planlarını yapmaya başladılar. Bayram tatilinin 9 gün yapılması beklenirken, bir yandan da memur maaşlarının hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Türkiye genelinde devlete bağlı kurumlarda çalışan vatandaşlar her ayın 15'inde maaşlarını alıyor. Ancak bu tarihin bayram sonrasına denk gelmesi nedeniyle, maaşların hangi tarihte yatırılacağı gündeme geldi. Peki, Memur maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2019 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları ödenecek mi? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ MEMUR MAAŞLARI ÖDENECEK Mİ?

Kurban Bayramı için vatandaşlar hazırlık içinde. Normal süreçte memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyorlar. Bu sene Kurban Bayramı ise 11-14 Ağustos'ta idrak edilecek. Maaşların yatacağı gün bayramın ertesi gününe denk gelmesi nedeniyle memurlar maaşların bayram öncesi yatıp yatmayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.