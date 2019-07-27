Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.07.2019 14:12
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 14:12

Memur maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2019 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları ödenecek mi?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca memur, maaşların ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Bu sene Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta idrak edilmeye başlanacak. Peki, Memur maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2019 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları ödenecek mi? Konu ile ilgili açıklama var mı? İşte detaylar...

Memur maaşları bayram öncesi ödenecek mi?

Memur maaşları bayramdan önce verilecek mi? Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık 3 milyon memur bayram tatili için planlarını yapmaya başladılar. Bayram tatilinin 9 gün yapılması beklenirken, bir yandan da memur maaşlarının hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Türkiye genelinde devlete bağlı kurumlarda çalışan vatandaşlar her ayın 15'inde maaşlarını alıyor. Ancak bu tarihin bayram sonrasına denk gelmesi nedeniyle, maaşların hangi tarihte yatırılacağı gündeme geldi. Peki, Memur maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2019 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları ödenecek mi? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ MEMUR MAAŞLARI ÖDENECEK Mİ?

Kurban Bayramı için vatandaşlar hazırlık içinde. Normal süreçte memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyorlar. Bu sene Kurban Bayramı ise 11-14 Ağustos'ta idrak edilecek. Maaşların yatacağı gün bayramın ertesi gününe denk gelmesi nedeniyle memurlar maaşların bayram öncesi yatıp yatmayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMemur maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2019 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları ödenecek mi?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri