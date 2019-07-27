Kıdem tazminatı, nafaka, hal yasası ve 3600 ek gösterge gibi konuların ne zaman yürürlüğe girecek son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Meclis'in tatile girmesinin ardından vatandaşlar bu konular üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Bu konular ile ilgili son gelişmelerin neler olduğu yakından takip ediliyor. Peki, kıdem tazminatı, nafaka, hal yasası son durum nedir? 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 27. Dönem 2. yasama yılında 105. birleşim ile 18 Temmuz 2019 tarihinde toplandı. Meclis 18 Temmuz'da tatile girdi. TBMM, Anayasa ve İç Tüzük gereğince 1 Ekim 2019 Salı günü saat 15.00'te toplanacak.