Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın son işlem gününün kapanışında çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.718,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

27 Temmuz Cumartesi günü canlı altın fiyatları şu şekilde

GRAM ALTIN FİYATI

27 Temmuz Cumartesi günü gram altın 258,64 liradan alınırken, 258,71 liradan satılıyor.