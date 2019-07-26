Tatilci bayramı 9 güne çıkardı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala acenteler, oteller, kara ve havayolu şirketlerinde tempo da hızlandı. Turizmci ile sanayici arasında fikir ayrılığına neden olan ve hali hazırda 5 gün resmi tatil olan bayram dönemini ise yerli turist uzattı. Bayram sonrası Perşembe ve Cuma gününü yıllık izinle tamamlayan tatilciler, 9 günlük bayram hareketliliğini yol açacak. Bu kapsamda 9 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı için 10 milyon kişi yollara dökülecek. Ortalama yüzde 20 kapasitesini yerli turiste ayıran oteller, yabancı turistin de etkisiyle 9 günlük bayram döneminde full çekecek. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bayram için satışlar 4 gün 5 gece olarak şekillendi. Ancak yıllık izinlerini alarak bunu 9 güne çıkartan tatilciler de bulunuyor" diye konuştu.
BETÜL ALAKENT
BETÜL ALAKENT
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