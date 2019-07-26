İşsizlik maaşı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafınca işten çıkarılan sigortalılara veriliyor. Vatandaşlar arama motorlarında "işsizlik maaşı" hakkında çeşitli araştırmalar yapıyor. Aynı zamanda bu yıl işsizlik maaşının ne kadar olduğu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.