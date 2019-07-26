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  • 26.07.2019 19:48
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 19:48

? Yapıkredi, TEB, Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti, Finansbank faiz oranları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının açıklanmasıyla birlikte gözler kredi faiz oranlarına çevrildi. Vatandaşlar en uygun kredinin hangi bankada olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle banka banka kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, ? İşte merakla araştırılan Yapıkredi, TEB, Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti, Finansbank faiz oranları...

En uygun kredi hangi bankada?

Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Kredi faiz oranlarını merak edenler için haberimizin içerisinde Yapıkredi, TEB, Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti ve Finansbank kredi oranlarını derledik. İşte banka banka kredi faiz oranları...

BANKA BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2
Taşıt kredisi: 1.89
Konut kredisi: 1.79 (120 ay)

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