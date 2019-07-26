Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Kredi faiz oranlarını merak edenler için haberimizin içerisinde Yapıkredi, TEB, Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti ve Finansbank kredi oranlarını derledik. İşte banka banka kredi faiz oranları...
BANKA BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI
YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2
Taşıt kredisi: 1.89
Konut kredisi: 1.79 (120 ay)
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