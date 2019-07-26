İmar barışı son gün ne zaman? İmar barışı hakkında detaylar İmar barışından faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla sorgulatılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla İmar barışı başvuru tarihleri uzatıldı. Yaşanan bu gelişmeyle beraber İmar barışı son gün ne zaman sorusuna merakla yanıt aranıyor.

İMAR BARIŞI SON GÜN NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 30 Haziran'da sona eren İmar Barışı son başvuru tarihi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek.