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  • 26.07.2019 18:14
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 18:21

son gün ne zaman? İmar barışı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla beraber nın uzatıldığını açıklandı. Bu nedenle arama motorlarında "?" sorusu merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İmar barışı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte İmar barışı hakkında merak edilenler...

İmar barışında son gün ne zaman?

İmar barışı son gün ne zaman? İmar barışı hakkında detaylar İmar barışından faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla sorgulatılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla İmar barışı başvuru tarihleri uzatıldı. Yaşanan bu gelişmeyle beraber İmar barışı son gün ne zaman sorusuna merakla yanıt aranıyor.

İMAR BARIŞI SON GÜN NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 30 Haziran'da sona eren İmar Barışı son başvuru tarihi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek.

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