Dolarda son dakika... Dolar Fed'den sert faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla birlikte yen karşısında iki haftanın zirvesine yakın seyrederken yatırımcılar bugün açıklanacak olan ABD verilerine odaklandı. Dolar yen karşısında 108.755 ile iki haftanın zirvesini gördükten sorna 108.62'de yatay seyretti. Peki, bugün ve euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Temmuz güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,6998

Satış: 5,7039

EURO

Alış: 6,3558

Satış: 6,3600