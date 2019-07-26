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  • 26.07.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 09:12

son dakika düşüşte! 26 Temmuz ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları

/TL Merkez Bankası faiz kararı sonrası düşüşe geçti. Piyasaların uzun süredir beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar, 26 Temmuz sabahına sakin başladı. Dolar endeksi hafta başından bu yana yüzde 0.7 yükseldi. Peki, bugün ve ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika... Dolar Fed'den sert faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla birlikte yen karşısında iki haftanın zirvesine yakın seyrederken yatırımcılar bugün açıklanacak olan ABD verilerine odaklandı. Dolar yen karşısında 108.755 ile iki haftanın zirvesini gördükten sorna 108.62'de yatay seyretti. Peki, bugün ve euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Temmuz güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,6998
Satış: 5,7039

EURO
Alış: 6,3558
Satış: 6,3600

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