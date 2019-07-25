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  • 26.07.2019 02:22
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 02:24

? ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz kararının açıklamasının ardından kredi faiz oranlarının ne zaman düşeceği araştırılmaya başlandı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında "?" sorusu yer alıyor. Peki, ne kadar? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranları ne zaman düşecek?

Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Yaşanan bu gelişmenin ardından vatandaşlar kredi faiz oranları ne zaman düşecek sorusuna yanıt arıyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasının ardından bankaların da kısa bir süre sonra faiz oranlarını indirmesi bekleniyor.

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