Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Yaşanan bu gelişmenin ardından vatandaşlar kredi faiz oranları ne zaman düşecek sorusuna yanıt arıyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasının ardından bankaların da kısa bir süre sonra faiz oranlarını indirmesi bekleniyor.