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  • 26.07.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 09:20

son dakika! 26 Temmuz , çeyrek, fiyatları canlı rakamlar

son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 424,00 lira, Cumhuriyet altını 1.736,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 260,40 liradan işlem gördü. Bugün , gram, çeyrek ve tam oldu? işte 26 Temmuz ...

Altın fiyatları dün bir haftanın dip seviyesini gördükten sonra bugün büyük merkez bankalarının para politikasını gevşeteceği beklentisiyle kayıplarına son verdi. Yatırımcılar ise bugün ABD'de açıklanacak ekonomik verileri izliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,410.77 dolara kadar düştükten sonra bugün yüzde 0.1 artıda 1,416.16 dolardan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyaları ne kadar oldu? İşte 26 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

26 Temmuz canlı altın fiyatları şuı şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

26 Temmuz Cuma günü gram altın 259,10 liradan alınırken, 259,15 liradan satılıyor.

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