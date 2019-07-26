Altın fiyatları dün bir haftanın dip seviyesini gördükten sonra bugün büyük merkez bankalarının para politikasını gevşeteceği beklentisiyle kayıplarına son verdi. Yatırımcılar ise bugün ABD'de açıklanacak ekonomik verileri izliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,410.77 dolara kadar düştükten sonra bugün yüzde 0.1 artıda 1,416.16 dolardan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyaları ne kadar oldu? İşte 26 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

26 Temmuz canlı altın fiyatları şuı şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

26 Temmuz Cuma günü gram altın 259,10 liradan alınırken, 259,15 liradan satılıyor.