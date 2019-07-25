eden eşinin maaşını almaya başlayan Rizeli bir kadın,(SGK) tarafından babasından aldığı yetim maaşı kesilince olayı yargıya taşıdı ve davayı kazandı. Rize'de görülen bu dava, diğer davalar için de emsal niteliğini taşıyor. Konu hakkında açıklama yapanavukatlarından, SGK'nın kararının hukuksuz olduğunun mahkemelerce ispatlandığını dile getirdi., "Eşlerini kaybeden hanımefendiler, eşlerini kaybetmesi durumunda eşlerinin bir maaşı varsa bu maaştan faydalanabiliyorlardı. Bunun dışında da babalarının da SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olması durumunda da yasalara göre yetim aylığı adı altında bir maaş bağlanmıştı. Yani hem eşten hem de babadan maaş alıyorlardı. SGK'nın 2016 tarihinden itibaren yaygın bir şekilde yetim aylığı dediğimiz bu maaşları kestiği görüldü. Vatandaşlarımız bize bu şekilde müracaatta bulundu. Biz de burada bir hukuk mücadelesi neticesinde iş mahkemesine başvurduk" ifadelerini kullandı.