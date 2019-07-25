Vefat eden eşinin maaşını almaya başlayan Rizeli bir kadın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından babasından aldığı yetim maaşı kesilince olayı yargıya taşıdı ve davayı kazandı. Rize'de görülen bu dava, diğer davalar için de emsal niteliğini taşıyor. Konu hakkında açıklama yapan Rize Barosu avukatlarından Remzi Kutanoğlu, SGK'nın kararının hukuksuz olduğunun mahkemelerce ispatlandığını dile getirdi. Avukat Kutanoğlu, "Eşlerini kaybeden hanımefendiler, eşlerini kaybetmesi durumunda eşlerinin bir maaşı varsa bu maaştan faydalanabiliyorlardı. Bunun dışında da babalarının da SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olması durumunda da yasalara göre yetim aylığı adı altında bir maaş bağlanmıştı. Yani hem eşten hem de babadan maaş alıyorlardı. SGK'nın 2016 tarihinden itibaren yaygın bir şekilde yetim aylığı dediğimiz bu maaşları kestiği görüldü. Vatandaşlarımız bize bu şekilde müracaatta bulundu. Biz de burada bir hukuk mücadelesi neticesinde iş mahkemesine başvurduk" ifadelerini kullandı.
- Ekonomi
- 25.07.2019
- Gazete
Kadınlara çifte maaş! Dul aylığı alanlar yetim maaşı da alabilir mi?
Eşinden dul maaşını alan kadınların babalarından kalan yetim maaşlarını SGK 2016’dan beri kesiyordu. Yargıtay’ın, ‘İki maaşı da alabilir’ emsal kararı ile, dul ve yetim kadınlara çifte maaşın önü açıldı. Peki eşini kaybedene ne kadar maaş bağlanır? Dul aylığı alanlar yetim maaşı da alabilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Vefat eden eşinin maaşını almaya başlayan Rizeli bir kadın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından babasından aldığı yetim maaşı kesilince olayı yargıya taşıdı ve davayı kazandı. Rize'de görülen bu dava, diğer davalar için de emsal niteliğini taşıyor. Konu hakkında açıklama yapan Rize Barosu avukatlarından Remzi Kutanoğlu, SGK'nın kararının hukuksuz olduğunun mahkemelerce ispatlandığını dile getirdi. Avukat Kutanoğlu, "Eşlerini kaybeden hanımefendiler, eşlerini kaybetmesi durumunda eşlerinin bir maaşı varsa bu maaştan faydalanabiliyorlardı. Bunun dışında da babalarının da SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olması durumunda da yasalara göre yetim aylığı adı altında bir maaş bağlanmıştı. Yani hem eşten hem de babadan maaş alıyorlardı. SGK'nın 2016 tarihinden itibaren yaygın bir şekilde yetim aylığı dediğimiz bu maaşları kestiği görüldü. Vatandaşlarımız bize bu şekilde müracaatta bulundu. Biz de burada bir hukuk mücadelesi neticesinde iş mahkemesine başvurduk" ifadelerini kullandı.
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