Bayram için planlarını yapmaya başlayan memur vatandaşlar maaşlarının bayramdan önce yatırıp yatırılmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yüz binlerce memur "Memur maaşları Kurban Bayramı öncesi ödenecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, maaşlar bayramdan önce yatırılacak mı? İşte o konu hakkında merak edilen bilgiler...

MEMUR MAAŞLARI KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplar oluyor. Ancak Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında idrak edilecek. Bu nedenle memurlar Kurban Bayramı öncesi maaşların yatırılıp yatırılmayacağını sorgulatıyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara olması bekleniyor.