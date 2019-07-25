Evde bakım maaşı her ay belirli tarihler aralığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Bu nedenle evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı merakla araştırılıyor. Bakım maaşı alanlar 25 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. Peki, evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte cevabı...

25 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Vatandaşlar bir süredir araştırdığı evde bakım maaşı bugüne kadar aşağıda bulunan illerde hesaplara yatırıldı;

1-Isparta 2-Samsun 3- Zonguldak 4- Bolu 5-Tokat 6- Kırklareli 7- Afyonkarahisar 8- Antalya 9- Hatay 10- Edirne 11- Sakarya 12- Adıyaman 13- Kırşehir 14- Ordu 15- Diyarbakır 16- Bursa 17- Malatya 18- Çanakkale 19- Amasya 20- İstanbul 21- Erzurum 22- Denizli 23- Mersin 24- Balıkesir 25- Konya 26- Mansa 27- Bilecik 28- Uşak 29- Aydın 30- Tekirdağ 31- Hakkari 32- Osmanye 33- Kırıkkale 34- Ankara 35- Van 36- Trabzon 37- Karabük 38- Adana 39- Aksaray 40- Bayburt, 41- Muş