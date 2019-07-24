DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, enflasyondaki gerileme eğilimine paralel bu yılın ikinci yarısında Türk Lirası (TL) faizlerde gerileme olacağını belirterek, "Bu da kredi genişlemesine imkan sağlarken, aynı zamanda takibe dönüşüm hızında bir yavaşlama ve takipteki kredilerden tahsilatlara bir ivme kazandırabilir" dedi. Ateş, bankacılık sektöründe takipteki kredi oranının Haziran sonu itibarıyla yüzde 4.4 seviyesinde olduğuna ve bu oranın 2009'daki yüzde 5.5 seviyesinin altında olduğunu söyledi.
- Ekonomi
- 24.07.2019
- Gazete
TL faizi düşecek
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, faiz indirimi için uygun ortamın olduğunu belirtti ve bu yılın ikinci yarısında TL faizlerinin düşeceğini söyledi.
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