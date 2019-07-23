Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı TÜİK tarafından 19,88 olarak açıklandı. Bu nedenle merakla araştırılan konular arasında Temmuz TEFE TÜFE kira artışı yer alıyor. Peki, Temmuz TEFE TÜFE kira artışı ne kadar oldu? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

TEMMUZ TEFE TÜFE KİRA ARTIŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan rakamlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. Bununla birlikte Haziran ayı itibarıyla kira sözleşmesi dolan ve Temmuz ayı itibarıyla zamlı kira ödemeye başlayacak.