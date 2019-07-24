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  • 24.07.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 17:52

Emekli maaş farkı hangi bankaya yatacak? Bağkur emekli maaş farkları son dakika yattı mı?

Emekliye maaş farkı ödemesi başlıyor Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bağ-Kur'lu emeklilerin maaş farkı ödemesi 25 ila 28 Temmuz'da, kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemesi ise 'a kadar yapılacak. Bu bağlamda memur emeklisi maaş farkları banka ve PTT şubelerince 25 Temmuz 2019 perşembe günü ödenecek.  Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı. Peki SSK Bağkur emekli maaş farkları son dakika yattı mı? Emekli maaş farkı hangi bankaya yatacak?

Emekli maaş farkları yattı mı? Hangi bankaya yatacak?

SGK SSK Bağkur emekli maaş farkları son dakika yattı mı? Emekli maaş farkı hangi bankaya yatacak? 2.3 milyon emeklinin sabırsızlıkla beklediği maaş farkı ödemesi başlıyor son haberi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Bağ-Kur'lu emeklilerin maaş farkı ödemesi 25 ila 28 Temmuz, memur emeklisi maaş farkları banka ve PTT şubelerince 25 Temmuz 2019 perşembe günü ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon kişinin zam farkları bu hafta ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un verdiği bilgiye göre, toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacak.

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