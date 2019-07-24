SGK SSK Bağkur emekli maaş farkları son dakika yattı mı? Emekli maaş farkı hangi bankaya yatacak? 2.3 milyon emeklinin sabırsızlıkla beklediği maaş farkı ödemesi başlıyor son haberi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Bağ-Kur'lu emeklilerin maaş farkı ödemesi 25 ila 28 Temmuz, memur emeklisi maaş farkları banka ve PTT şubelerince 25 Temmuz 2019 perşembe günü ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon kişinin zam farkları bu hafta ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un verdiği bilgiye göre, toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacak.