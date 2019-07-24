İŞKUR işsizlik maaşı ile ilgili bugün milyonları ilgilendiren bir karar geldi. Kendi isteği dışında işveren tarafından iş akdi sonlandırılan kişilere işsizlik maaşı ödeniyor. Bu maddeyi kötü kullananlara cezalar gelebilir. İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için en temel şart; çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, işveren tarafından iş akdinin sonlanmış olması... Çalışanın haklı nedeni (sağlık, ücretin eksik ödenmesi vb...) olarak istifa etmesi durumunda işsizlik maaşı almasının önünde bir engel olmadığını da söyleyelim. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık ücreti (prime esas kazançları) dikkate alınarak hesaplanıyor. Peki İŞKUR işsizlik maaşı zammı var mı, başvuru şartları nedir? İşsizlik maaşı ödeme günü ne zaman?