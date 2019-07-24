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  • 24.07.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 10:16

Arının balı da şifa, zehri de şifa: Kilosu 500 bin !

’de 28 yıldır arıcılık yapan , birçok hastalığın tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan arı zehrini üretmeye başladı. Zehrin gramını 500 lira, kilosunu ise 500 bin liradan satışa çıkarıyor.



Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar, Bal Üretim Ormanı'nda 250 adet kovanından arı zehri üretmeyi başardı. Her gün akşam saatlerinde 20 dakika süreyle arı kovanının içine koyduğu titreşimli aparat sayesinde arı zehri çıkartıyor. Biriktirdiği zehri plastik bir kap içerisinde buz dolabında muhafaza ediyor.

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