Emekli maaşını bankaya taşıma şartları nelerdir? Emekli maaşı 4A, 4B, 4C promosyon ücreti nasıl alınır? Türkiye'de milyonlarca emekli ve emekli adayı maaşlarını hangi bankadan alacaklarını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödenen ilk emekli maaşını anlaşma yaptığı banka üzerinden sunuyor. İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz. Peki, emekli maaşını farklı bankaya taşıma şartları nelerdir? Promosyon ücreti nasıl alınır? İşte 4A, 4B ya da 4C emekli ya da emekli adaylarının maaşlarıyla ilgili bilmesi gerekenler…