Konut ve araba almak isteyenler bu sıralarda araştırmaları yoğunlaştırıyor. Bilindiği gibi 25 Temmuz'da Merkez Bankası faiz kararı da açıklanacak. Konut ve taşıt kredisi almak isteyenler çeşitli şartları taşımaları gerekiyor. Bu bağlamda ne yazık ki konut kredisi başvuru formu dolduran kişiler konut kredisi red kararı ile karşı karşıya kalmaktadır.