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  • 25.07.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 16:00

Garanti, Ziraat, , taşıt, konut kredisi ne oldu?

Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

Konut ve araba almak isteyenler bu sıralarda araştırmaları yoğunlaştırıyor. Bilindiği gibi 25 Temmuz'da Merkez Bankası faiz kararı da açıklanacak. Konut ve taşıt kredisi almak isteyenler çeşitli şartları taşımaları gerekiyor. Bu bağlamda ne yazık ki konut kredisi başvuru formu dolduran kişiler konut kredisi red kararı ile karşı karşıya kalmaktadır.

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