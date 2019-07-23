2019 yılı Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kurban fiyatları hakkında araştırmalara devam ediyor. Maliyetlerin artmasına rağmen kurbanların yine benzer fiyatlarda pazarda satışa sunulması bekleniyor. Peki, 2019 yılı Kurban fiyatları ne kadar oldu? İşte büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatlarına dair merak edilenler...

KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vekaleten yurtiçi kurban kesim bedeli 890 lira olarak açıklandı.

İstanbul'da bu yıl Kurban Bayramı'nda 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesilmesi beklenirken geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artacağı tahmin ediliyor ve canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlaması öngörülüyor.