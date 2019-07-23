Altın fiyatları doların değer kazanmasına ve yatırımcıların Fed'in faiz kararı öncesinde kâr realizasyonuna gitmelerinin ardından geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.5 düşüşle 1,417.80 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Temmuz canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
23 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:
GRAM ALTIN FİYATI
23 Temmuz Salı günü gram altın 259,09 liradan alınırken, 259,13 liradan satılıyor.
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