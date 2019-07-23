Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı görüşmeleri için geri sayım başladı. Merkez Bankası faiz kararının ne olacağı şimdiden merak ediliyor. Şimdi gözler Temmuz ayı toplantısına çevrildi. Toplantı yapıldığı gün faiz kararı da açıklanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklancak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısı 25 Temmuz tarihinde yapılacak. Karar aynı gün içinde açıklanacak.