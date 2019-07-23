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  • 23.07.2019 18:34
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 19:11

ne zaman açıklanacak? Faiz kararı için geri sayım başladı!

son toplantısı 12 Haziran tarihinde yapılmıştı. nın ne zaman açıklanacağı şu sıralar merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar Merkez Bankası faiz kararı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte cevabı...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı görüşmeleri için geri sayım başladı. Merkez Bankası faiz kararının ne olacağı şimdiden merak ediliyor. Şimdi gözler Temmuz ayı toplantısına çevrildi. Toplantı yapıldığı gün faiz kararı da açıklanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklancak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısı 25 Temmuz tarihinde yapılacak. Karar aynı gün içinde açıklanacak.

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