23 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Vatandaşlar son zamanlarda evde bakım maaşı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara evinde bakan kişilere her ay devlet tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. İşte bakım maaşlarının yatırıldığı iller...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar Aksaray, Kırklareli, Amasya, Edirne, Tokat, Samsun, Afyonkarahisar, Antalya, Hatay, Bolu, Sakarya, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Diyarbakır, Bursa, Malatya, Çanakkale, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Mersin, Balıkesir, Konya, Manisa, Bilecik, Uşak, Aydın, Erzurum, Ankara, Osmaniye, Kırıkkale, Hakkari, Van, Trabzon ve Karabük'te yatırıldığında dair haberler geliyor.