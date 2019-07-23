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  • 23.07.2019 18:14
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 18:14

23 Temmuz yatan iller hangileri? Hangi ilde maaşlar yatırıldı?

yatan iller listesi şu sıralar vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Peki, yatan iller hangileri? Hangi ilde maaşlar yatırıldı?

23 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

23 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Vatandaşlar son zamanlarda evde bakım maaşı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara evinde bakan kişilere her ay devlet tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. İşte bakım maaşlarının yatırıldığı iller...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar Aksaray, Kırklareli, Amasya, Edirne, Tokat, Samsun, Afyonkarahisar, Antalya, Hatay, Bolu, Sakarya, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Diyarbakır, Bursa, Malatya, Çanakkale, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Mersin, Balıkesir, Konya, Manisa, Bilecik, Uşak, Aydın, Erzurum, Ankara, Osmaniye, Kırıkkale, Hakkari, Van, Trabzon ve Karabük'te yatırıldığında dair haberler geliyor.

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