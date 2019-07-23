Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yılın ikinci ikramiyesini alacak olan vatandaşlar ikramiyenin ödeneceği tarih hakkında araştırmalarını sürdürüyor. "Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenecek?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı Arife günü 10 Ağustos cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce yani 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.