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  • 23.07.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 18:43

Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı! ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta idrak edilecek. İkramiye alacak olan milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayıma başladı. Bayram öncesinde ikramiye alacak vatandaşların hesabında bin lira olacak. Bu nedenle şu sıralar merakla araştırılan sorular arasında ne zaman ödenecek sorusu yer alıyor.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yılın ikinci ikramiyesini alacak olan vatandaşlar ikramiyenin ödeneceği tarih hakkında araştırmalarını sürdürüyor. "Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenecek?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı Arife günü 10 Ağustos cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce yani 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.

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