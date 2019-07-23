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  • 23.07.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 20:14

? ? Ödeme nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin hangi tarihler aralığında yapıldığı vatandaşlar tarafından şu sıralar merakla araştırılıyor. Ödemeler için son gün yaklaşırken arama motorlarında "?" sorusuyla ilgili araştırmalar artıyor. Peki, ? MTV ödemelerinde son gün ne zaman? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

MTV ödemelerinde son gün ne zaman?

1 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayan MTV ödemeleri hakkında vatandaşların araştırmaları sürüyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son gün yaklaştı. Vatandaşlar bu nedenle MTV ödemelerinde son gün ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, MTV 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? MTV ödemeleri nasıl yapılır?

MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

GİB tarafından yayınlanan takvime göre, 1 Temmuz'da başlayan MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona erecek.

MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

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