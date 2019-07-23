1 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayan MTV ödemeleri hakkında vatandaşların araştırmaları sürüyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son gün yaklaştı. Vatandaşlar bu nedenle MTV ödemelerinde son gün ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, MTV 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? MTV ödemeleri nasıl yapılır?

MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

GİB tarafından yayınlanan takvime göre, 1 Temmuz'da başlayan MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona erecek.

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