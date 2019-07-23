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Memura 4 zam oranı

Memura 4 zam oranı
YAklaşık 3 milyon kamu çalışanı memur ve sözleşmeli ile 2 milyona yakın emekli memurun gözü 1 Ağustos'ta başlayacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde. Bu görüşmelerde memur ve emeklilerin sosyal haklarının yanı sıra mali konular da karara bağlanacak. Buna göre memurların ve emeklilerin 2020 ile 2021 yıllarında Ocak ve Temmuz aylarında alacakları 4 ayrı zam oranı belli olacak. Bu oranlar uygulanırken üstünde oluşan enflasyon da fark olarak ödenecek.

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