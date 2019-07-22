Yılın ikinci ikramiyesini alacak olan vatandaşlar ikramiye ödenme tarihi konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 12.5 emekli vatandaş ve ikramiye alacak diğer vatandaşlar emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusuna yanıt arıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek.