Dolar son dakika... Dolar Fed'in gelecek hafta faiz indireceği beklentisiyle gerileyen ABD Hazine tahvil getirilerinin bugün yükselmesine paralel olarak yüzde 0.2 değer kazandı. Euro, ECB Başkanı Mario Draghi'nin Perşembe günkü para politikası kararında Eylül ayında faiz indirimi sinyali vereceği beklentisiyle değer yitirdi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 23 Temmuz güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,6925
Satış: 5,6978
EURO
Alış: 6,3734
Satış: 6,3784
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