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  • 23.07.2019 08:44
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 08:44

son dakika! 23 Temmuz ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Piyasalar, perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. Dün 5.65 - 5.69 civarında dalgalı seyir izleyen dolar, TL 23 Temmuz sabahına 5.6785 ile başlayarak yukarı yönlü hareketle 5.69 civarında hareket ediyor. Peki, bugün ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolar son dakika... Dolar Fed'in gelecek hafta faiz indireceği beklentisiyle gerileyen ABD Hazine tahvil getirilerinin bugün yükselmesine paralel olarak yüzde 0.2 değer kazandı. Euro, ECB Başkanı Mario Draghi'nin Perşembe günkü para politikası kararında Eylül ayında faiz indirimi sinyali vereceği beklentisiyle değer yitirdi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 23 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,6925
Satış: 5,6978

EURO
Alış: 6,3734
Satış: 6,3784

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