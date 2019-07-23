Dolar son dakika... Dolar Fed'in gelecek hafta faiz indireceği beklentisiyle gerileyen ABD Hazine tahvil getirilerinin bugün yükselmesine paralel olarak yüzde 0.2 değer kazandı. Euro, ECB Başkanı Mario Draghi'nin Perşembe günkü para politikası kararında Eylül ayında faiz indirimi sinyali vereceği beklentisiyle değer yitirdi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 23 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,6925

Satış: 5,6978

EURO

Alış: 6,3734

Satış: 6,3784