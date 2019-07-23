İŞKUR açık iş ilanları ve kayıt işlemleri nasıldır?

esube.iskur.gov.tr: Türkiye'de hem kamu bununla birlikte özel sektör işe alım ilanlarının yayınladığı İŞKUR üzerinden bugün açıklanan yeni ilanlarda toplamda 30'dan fazla şehre personel alımı yapılacağı duyurulmuştur. Her gün binlerce iş veren ile iş arayanları bir araya getirerek ülke istihdamına katkı sağlayan önemli kuruluşlardan biri olan İŞKUR, binlerce kişiye de hem özel sektör hem de kamu sektöründe iş imkânı sağlamaktadır.