Dolar ne kadar oldu? Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Dolar/TL, TCMB faiz kararı yaklaştıkça sınırlı da olsa yönünü yukarı çevirmiş durumda. Dün 18 Temmuz'dan beri ilk kez 5.70 seviyesini test eden dolar/TL bu sabah ise yükselişini sürdürerek saat 09.01'de 5.7060/5.7135 seviyesinde işlem gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar? İşte 24 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,7092

Satış: 5,7131

EURO

Alış: 6,3701

Satış: 6,3744