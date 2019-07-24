Dolar ne kadar oldu? Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Dolar/TL, TCMB faiz kararı yaklaştıkça sınırlı da olsa yönünü yukarı çevirmiş durumda. Dün 18 Temmuz'dan beri ilk kez 5.70 seviyesini test eden dolar/TL bu sabah ise yükselişini sürdürerek saat 09.01'de 5.7060/5.7135 seviyesinde işlem gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar? İşte 24 Temmuz güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,7092
Satış: 5,7131
EURO
Alış: 6,3701
Satış: 6,3744
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