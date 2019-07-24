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  • 24.07.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 09:27

da son dakika hareketliliği! 24 Temmuz ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi , 5,7120 liradan, ise 6,3720 liradan güne başladı. Euro ECB'nin yarınki para politikası kararı öncesinde dolar karşısında iki ayın dip seviyesine geriledi. Peki, bugün euro ve , kaç TL oldu? İşte 24 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolar ne kadar oldu? Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Dolar/TL, TCMB faiz kararı yaklaştıkça sınırlı da olsa yönünü yukarı çevirmiş durumda. Dün 18 Temmuz'dan beri ilk kez 5.70 seviyesini test eden dolar/TL bu sabah ise yükselişini sürdürerek saat 09.01'de 5.7060/5.7135 seviyesinde işlem gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar? İşte 24 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,7092
Satış: 5,7131

EURO
Alış: 6,3701
Satış: 6,3744

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