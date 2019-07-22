Turizmde rekor yılı

Dünyanın birçok ülkesinden misafir ağırlayan turizm başkenti Antalya, art arda rekor açıklamaya devam ediyor. Şu ana kadar 6 milyon 914 bin 909 yabancı turistin geldiği kent, günlük yolcu girişinde ilk rekorunu 8 Haziran'da 85 bin ile kırdı. Günlük 86 bin 308 yabancı turistin giriş yaptığı kentte 22 Haziran'da ikinci rekor, 29 Haziran'da da 90 bin 989 yabancı turistle üçüncü rekor kırıldı. Antalya'da, 14 Temmuz'da 96 bin 191 kişiyle tüm zamanların en yüksek günlük turist sayısına ulaşıldı. Bu yıl Ocak ayından 18 Temmuz'a kadar havalimanı aracılığıyla kente 6 milyon 914 bin 909 yabancı turist geldi. Böylece önceki yılın aynı dönemine göre gelen turist sayısında yüzde 16 artış yaşandı.
16 MİLYON AŞILACAK
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Her gün rekor haberiyle güne başlıyoruz. Böyle devam ederse Antalya'da 16 milyon yabancı turist hedefimizi geçeceğiz" dedi.
ŞİMDİ İSPANYA DÜŞÜNSÜN!
TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifinin yasalaşması ile turizm sektöründe ibre yükseldi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, ajansla kısa sürede İspanya'yı yakalayabileceğimizi söyledi. Eresin, "İspanya bu ajansı çok verimli kullandı ve 17-18 yılda şimdi turistlere 'gelmeyin' diye pankart açacak noktaya geldi. Bizim o seviyeye gelmemiz o kadar uzun sürmez. Çünkü biz daha proaktifiz. Bütçe olduktan sonra hareket mekanizmamız hızlanacak" diye konuştu.
PAMUKKALE'YE TURİST YAĞDI
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi dün yaklaşık 17 bin turist ziyaret etti. Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, "Pamukkale'ye bu yıl gelen ziyaretçi sayısı müthiş bir şekilde arttı. Hafta içi günlük ziyaretçi ortalamamız 11 bin" dedi.
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hazırladığı genelge ile şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verdi.
16 MİLYON AŞILACAK
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Her gün rekor haberiyle güne başlıyoruz. Böyle devam ederse Antalya'da 16 milyon yabancı turist hedefimizi geçeceğiz" dedi.
ŞİMDİ İSPANYA DÜŞÜNSÜN!
TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifinin yasalaşması ile turizm sektöründe ibre yükseldi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, ajansla kısa sürede İspanya'yı yakalayabileceğimizi söyledi. Eresin, "İspanya bu ajansı çok verimli kullandı ve 17-18 yılda şimdi turistlere 'gelmeyin' diye pankart açacak noktaya geldi. Bizim o seviyeye gelmemiz o kadar uzun sürmez. Çünkü biz daha proaktifiz. Bütçe olduktan sonra hareket mekanizmamız hızlanacak" diye konuştu.
PAMUKKALE'YE TURİST YAĞDI
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi dün yaklaşık 17 bin turist ziyaret etti. Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, "Pamukkale'ye bu yıl gelen ziyaretçi sayısı müthiş bir şekilde arttı. Hafta içi günlük ziyaretçi ortalamamız 11 bin" dedi.
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hazırladığı genelge ile şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verdi.
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