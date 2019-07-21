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  • 21.07.2019 19:43
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 19:43

nda son durum ne? Ziraat, Halkbank, Garanti, Vakıfbank taşıt, konut kredisi oranları...

Yaz aylarında kredi çekme düşüncesi olan binlerce vatandaş nda son durum hakkında araştırmalarına devam ediyor. Banka banka güncel faiz oranları hakkında araştırmalar sürüyor. Haberimizde Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA Bankası, Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını güncel bir şekilde derledik. İşte kredi faiz oranlarında son durum...

İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...

Kredi faiz oranları yaz döneminde kredi çekme düşüncesi olan vatandaşların yoğunlukla araştırdığı konuların başında yer alıyor. Kredi faiz oranlarında son durum nasıl olduğu bu nedenle merak ediliyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranları konusunda vatandaşların araştırmaları sürüyor.

İŞTE KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.8
Taşıt kredisi: 1.76
Konut kredisi: 1.5

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