Kredi faiz oranları yaz döneminde kredi çekme düşüncesi olan vatandaşların yoğunlukla araştırdığı konuların başında yer alıyor. Kredi faiz oranlarında son durum nasıl olduğu bu nedenle merak ediliyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranları konusunda vatandaşların araştırmaları sürüyor.

İŞTE KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.8

Taşıt kredisi: 1.76

Konut kredisi: 1.5