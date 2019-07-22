Motorin fiyatının bu gece yarısınden geçerli olmak üzere inmesi bekleniyor.
13 KURUŞ İNDİRİM
Motorinin ton fiyatı, 607 dolardan 584 dolara kadar indi. Motorinde, bu gece yarısı 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Motorin fiyatının bu gece yarısınden geçerli olmak üzere inmesi bekleniyor.
13 KURUŞ İNDİRİM
Motorinin ton fiyatı, 607 dolardan 584 dolara kadar indi. Motorinde, bu gece yarısı 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
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