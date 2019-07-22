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  • 22.07.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 09:11

Son dakika haberi: ! e 13 kuruş geliyor

Son dakika haberine göre geçen hafta benzine yapılan sonrası e de yapılacak indirim oranı netlik kazandı. Motorine, bu gece yarısından itibaren 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından itibaren...

fiyatının bu gece yarısınden geçerli olmak üzere inmesi bekleniyor.

13 KURUŞ İNDİRİM
Motorinin ton fiyatı, 607 dolardan 584 dolara kadar indi. Motorinde, bu gece yarısı 13 kuruş yapılması bekleniyor.

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