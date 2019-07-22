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  • 22.07.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 09:24

da son dakika hareketliliği! 22 Temmuz ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Dolarda gözler faiz kararına çevrildi. Öte yandan piyasalar S-400 konusundaki gelişmeleri ve ABD ile ilişkileri yakından izliyor. Son günlerde dalgalı seyir izleyen , yeni haftanın ilk gününe 5.66 civarında başladı. Peki, bugün ve oldu? İşte 22 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Son dakika... Dolar, Fed'in tahmin edilen kadar sert bir faiz indirimi yapmayacağı beklentisinden destek bularak kazanımlarını korurken, Orta Doğu'da artan gerilim güvenli liman varlıklara talebi artırdı. Geçen hafta 5,6550 seviyelerinden kapanan dolar/TL 22 Temmuz'a 5,6650 seviyesinde başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 22 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,6766
Satış: 5,6807

EURO
Alış: 6,3735
Satış: 6,3768

Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, geçen hafta pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

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