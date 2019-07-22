Son dakika... Dolar, Fed'in tahmin edilen kadar sert bir faiz indirimi yapmayacağı beklentisinden destek bularak kazanımlarını korurken, Orta Doğu'da artan gerilim güvenli liman varlıklara talebi artırdı. Geçen hafta 5,6550 seviyelerinden kapanan dolar/TL 22 Temmuz'a 5,6650 seviyesinde başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 22 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,6766

Satış: 5,6807

EURO

Alış: 6,3735

Satış: 6,3768

Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, geçen hafta pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.