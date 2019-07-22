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Memura 2 bin 481 TL! Güncel memur maaşları ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerinin gözü de. 1 ’ta başlayacak görüşmelerde 2 yıllık oranı belirlenecek, bayram ikramiyesi talepleri de masaya gelecek. Memura 2 bin 481 lira ikramiye karara bağlanacak.

Memura 2 bin 481 TL
3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin gözü 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmelerinde. Toplu sözleşmede sadece 2 yıllık oranları değil, ek gelir yaratacak taleplerin sonuçları da merak ediliyor. Memur konfederasyonları ve sendikalar, toplu sözleşme için taleplerini hazırlamaya devam ederken, bunlar arasında memurlara bayram ikramiyesinin başı çekmesi bekleniyor. Geçen yıl bayram ikramiyesi hakkına kavuşan emekliler, 'ta da bu yılın ikinci bin liralık ödemesini almaya hazırlanırken, memurlar da bu konuda beklenti içerisinde. Memur- Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar mevcut rakamlara göre 2 bin 481 lira 34 kuruş ikramiye imkanı elde edecek.

20 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmelerin aileleriyle 20 milyon kişiyi yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Pazarlık masasına taşıyacağımız mali ve sosyal talepleri belirlemek için istişare süreçlerini başlattık. 24 Temmuz'da son şeklini vermiş olacağız. altındaki teklifleri kabul etmeyeceğiz" dedi.

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