Üniversite öğrencilerinin yaz tatilinde iş konusunda tecrübe kazanması için başlatılan Sosyal Çalışma Programında kura sonuçları açıklanmıştı. Şimdi öğrenciler İŞKUR SÇP tarihleri hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, Sosyal Çalışma Programı yedek liste açıklandı mı?

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toplumsal fayda sağlamak amacıyla kamu kurumlarıyla işbirliği halinde düzenlenen Sosyal Çalışma Programı'na katılmaya hak kazanan öğrenciler kura ile seçildi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, asil katılımcı kontenjan sayısı kadar yedek katılımcı olacak.

Bakan Selçuk, Temmuz, Sosyal Çalışma Programlarının Ağustos ve Eylül aylarında 3 aylık süreceğini belirtti. Program sürecinde öğrencilerin kendilerine de vakit ayırabilmeleri açısından öğrenciler haftada 3 gün çalışacaklar.

YEDEKLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR tarafından yedeklerle ilgili açıklama yapıldı. İşte o açıklama;

"Programlar kapsamında yedekler de sıralanacaktır. Yedekler sistem üzerinden sıranın kaçıncı yedekte olduğunu takip edebilecekler ve sıra kendilerine geldiğinde 1 iş günü içerisinde programa katılmaları beklenecektir. Gelmemeleri halinde sıra bir sonraki yedeğe geçecektir."

GÜNLÜK VE HAFTALIK SOSYAL ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR?

Günlük sosyal çalışma süresi 8 saattir. Bu sürenin 7,5 saati çalışma yarım saati dinlenme süresidir. Haftalık çalışma süresi 3 gündür.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMININ SÜRESİ NE KADAR?

Bir yaz döneminde Sosyal Çalışma Programının azami süresi 3 aydır. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gündür. 2019 yılı yaz dönemi için bu süre 39 gündür.

NE KADAR ÜCRET VERİLECEK?

Öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanır. Ayrıca yine bu günler için emekliliğe etki eden sigortaları dâhil tüm sigorta primleri yatırılır. Örneğin; 8 Temmuz tarihinde başlayan programa Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde katılım sağlayan kişi Temmuz ayı için 12 gün üzerinden 808 TL net ödeme alır.