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  • 22.07.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 18:13

Son dakika: de 13 kuruş

Son dakika haberine göre in litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş yapılacak. İndirimin 13 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi

in litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş e gidilecek.

POMPA FİYATINA 13 KURUŞ OLARAK YANSIYACAK
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 13 kuruş olarak yansıyacak kalan 3 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,54 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,48 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,43 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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