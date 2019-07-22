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  • 22.07.2019 18:44
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 18:49

" iş planına uygun şekilde ilerliyor"

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'de yapımı süren 'nde incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Dönmez, " iş planına uygun şekilde ilerliyor. Bildiğiniz gibi 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah ilk üniteyi devreye almayı planlıyoruz." dedi. Projenin, ve yerli sanayiye katkısına da değinen Dönmez, "Santral inşaatında şu anda bin 500'e yakın eleman çalışıyor. Bu yıl sonuna kadar bu sayı 4 bin 500'e çıkacak. Bu sayı yatırım boyunca da 10 binlere ulaşacak." açıklamasında bulundu.

Dönmez, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) ziyaret etti.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'dan çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, santral inşaatını gezdi.

Dönmez, daha sonra yaptığı açıklamada, santralin temelinin atıldığı 3 Nisan 2018'den bu yana sahadaki çalışmalarda önemli ilerlemelerin kaydedildiğini belirterek, "Akkuyu NGS iş planına uygun şekilde ilerliyor. Bildiğiniz gibi 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah ilk üniteyi devreye almayı planlıyoruz." diye konuştu.

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