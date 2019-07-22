Dönmez, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) ziyaret etti.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'dan çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, santral inşaatını gezdi.

Dönmez, daha sonra yaptığı açıklamada, santralin temelinin atıldığı 3 Nisan 2018'den bu yana sahadaki çalışmalarda önemli ilerlemelerin kaydedildiğini belirterek, "Akkuyu NGS iş planına uygun şekilde ilerliyor. Bildiğiniz gibi 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah ilk üniteyi devreye almayı planlıyoruz." diye konuştu.