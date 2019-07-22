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asansörlere 1.9 milyon lira ceza

Güvensiz asansörlere 1.9 milyon lira ceza
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, can güvenliği açısından yüksek risk taşıyan asansörlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. ve Denetimi Raporu'na göre, Ocak- Haziran döneminde farklı modelde toplam 32 bin 86 sanayi ürününün denetimi gerçekleştirildi. ilk yarısında uygunsuz bulunan 928 asansör için 1 milyon 885 bin 136 lira para cezası uyguladı.

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