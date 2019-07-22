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E-alışverişte güven damgası arayın

E-alışverişte güven damgası arayın
İnternet üzerinden gerçekleştirilen alışverişte asgari şartları taşıyan E-Ticaret sitelerini sınıflandırmak için kullanılan güven damgası konusunda son durumu değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İnternetten alışveriş yapan birisi bence güven damgasını aramalı. Güven damgası varsa 'bu site ile güvenli alışveriş yapabilirim' anlamına geliyor. Güven damgasında 230 başvuru var, 2 tanesi son aşamaya geldi" diye konuştu.

BARIŞ ŞİMŞEK

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