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Elektrikli zırhlı Akrep

Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar, Akrep II zırhlı araç ailesinin ilk üyesi ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı AKREP IIe'yi araziye çıkardı.

Elektrikli zırhlı Akrep
Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar, Akrep II zırhlı araç ailesinin ilk üyesi ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı AKREP IIe'yi araziye çıkardı. Elektrik motoru ve gelişmiş pillerle donatılan AKREP IIe, geleneksel zırhlı araçlara kıyasla çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik avantajlarını bir arada sunuyor. Otokar'ın zırhlı keşif ve silah platformu olarak tasarladığı Akrep II 4x4 yeni nesil zırhlı araç ailesi, düşük silueti ile orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tasarlandı. Araç, elektrik, dizel ve hibrit güç gruplarının kullanılmasına imkan verebilecek altyapıya sahip.

TÜRKİYE'DE BİR İLK
Araçta, güç üretim ve aktarma sistemleri, sensörler, bilgisayarlar, haberleşme ve hedefleme sistemleri tek bir alanda entegre edildi.

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