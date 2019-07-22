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128 milyon numara taşındı

128 milyon numara taşındı
Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 128 milyon 300 bine çıktı. numara taşınabilirliği hizmetiyle bu yılın birinci çeyreğinde TT Mobil yaklaşık 370 bin, Vodafone yaklaşık 184 bin abone kazanırken, ise 554 bin civarında abone kaybetti. Mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarlarında, Turkcell'in yüzde 41.6 orana sahip olduğu görüldü.

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