Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.07.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 09:31

son dakika! 22 Temmuz gram, çeyrek, yarım, fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı

nda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kapanışında kayıp yaşayan altın, Ortadoğu'da artan gerilim ile yükselişe geçti. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, bugün , , ve fiyatları ne kadar? İşte 22 Temmuz ...

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları cuma günkü kayıpların ardından Ortadoğu'da artan gerilim ve finans piyasalarındaki düşüşten destek bularak yükseldi. Ancak doların değerini koruması kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,427.26 dolara indi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

22 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

22 Temmuz Pazartesi günü gram altın 259,95 liradan alınırken, 259,99 liradan satılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son dakika! 22 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri