Altın fiyatları cuma günkü kayıpların ardından Ortadoğu'da artan gerilim ve finans piyasalarındaki düşüşten destek bularak yükseldi. Ancak doların değerini koruması kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,427.26 dolara indi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

22 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

22 Temmuz Pazartesi günü gram altın 259,95 liradan alınırken, 259,99 liradan satılıyor.