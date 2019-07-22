ABD’yi oyuna getirdi 2 yılda, 12 bin 500 kullanıcıya, dünyada 10 distribütöre ulaşan Octopod, ABD’ye açıldı. Yazılım geliştirmeyi oyunlaştıran Türk şirketi, firmalara yazılım yazmada 6-20 kat hız kattı.

Türk yazılımcıların geliştirdiği Octopod, işletmelere kendi ihtiyaçlarına uygun yazılımları oyun oynar gibi kolay ve pratik biçimde geliştirme olanağı sunuyor. 2 yılda 12 bin 500 kullanıcıya erişen ve dünyada 10 distribütörle çalışan Türk girişimi, son olarak ABD pazarına girdi. Octopod, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'in Türk teknoloji şirketlerini ABD pazarına taşıdığı Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı'yla ABD pazarına açıldı. Octopod Başkanı Şenol Balo, işletmelere, ihtiyaç duydukları yazılımları, yazılımcıya ihtiyaç kalmadan geliştirme imkanı sunduklarını ifade ederek, "Octopod, kod ile yazılım yazmaya göre 6-20 kat daha hızlı" dedi.