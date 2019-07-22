2020 asgari ücret pazarlığı ne zaman? Asgari ücrete ve AGİ'ye zam olacak mı? Asgari ücrete zam var mı? Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücrette 2019 Ocak ayında yapılacak zam oranı şimdiden merak ediliyordu. İşçi ve işveren şimdiden gözünü asgari ücret zammı haberlerine çevirmişti. Milyonlarca işçinin ve işverenin merakla beklediği asgari ücret pazarlıkları Aralık ayından itibaren başlamıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk iş ve TİSK temsilcilerinin yer alacağı pazarlıkları neticesinde 2019 yılında geçerli olacak asgari ücret belirledi. Daha önce 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, geçtiğimiz sene ise 9 ay boyunca yürürlükte kalan asgari ücret desteği, 2019 yılının tamamında uygulanacak. 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanan bu destek ile işverenlere destek sağlanması amaçlanıyor.