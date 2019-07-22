TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurban kesiminde derilerin hasarsız şekilde ekonomiye kazandırılması için kör bıçak kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Ayrıca bıçakta kalite ve ustalığı, el işçiliği kadar hiçbir üretim veremez. Sahte kasaplara değil, vergisini veren işinin ehli olan kasap esnafımız tercih edilmelidir" diye konuştu.
- Ekonomi
- 22.07.2019
- Gazete
Sahte kasap uyarısı
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