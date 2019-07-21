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Öğretmene 40 tercih hakkı

Sözleşmeli öğretmen olarak atanacakların okul tercih sayısı arttı. Daha önce 20 okul tercih edebilen sözleşmeli öğretmenler, yeni düzenleme ile 40 okul tercih etme hakkına kavuştu.

Öğretmene 40 tercih hakkı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliği dünkü 'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan yeni değişikliğe göre sözleşmeli öğretmenler 40 okul tercihinde bulunabilecek. Daha önce 20 tercih hakkı olan sözleşmeli öğretmenler 441'inci tercihi açarak herhangi bir kuruma yerleşmek istediklerini de kabul etmiş olacaklar.

AĞUSTOS'TA ATAMA VAR
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi de işliyor. Adaylar 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacaklar. 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacaklar.

20 BİN ATAMA GELİYOR
Sözleşmeli öğretmen atamaları sonrasında tercih listesi de artırıldı.





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