Öğretmene 40 tercih hakkı Sözleşmeli öğretmen olarak atanacakların okul tercih sayısı arttı. Daha önce 20 okul tercih edebilen sözleşmeli öğretmenler, yeni düzenleme ile 40 okul tercih etme hakkına kavuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliği dünkü Yönetmelikte yapılan yeni değişikliğe göre sözleşmeli öğretmenler 40 okul tercihinde bulunabilecek. Daha önce 20 tercih hakkı olan sözleşmeli öğretmenler 441'inci tercihi açarak herhangi bir kuruma yerleşmek istediklerini de kabul etmiş olacaklar.



AĞUSTOS'TA ATAMA VAR

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi de işliyor. Adaylar 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacaklar. 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacaklar.



20 BİN ATAMA GELİYOR

Sözleşmeli öğretmen atamaları sonrasında tercih listesi de artırıldı.











Sözleşmeli Öğretmen İstihdamınaİlişkin Yönetmelikte DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğidünkü Resmi Gazete 'de yayımlandı.Yönetmelikte yapılan yeni değişikliğegöre sözleşmeli öğretmenler 40okul tercihinde bulunabilecek. Dahaönce 20 tercih hakkı olan sözleşmeliöğretmenler 441'inci tercihi açarakherhangi bir kuruma yerleşmekistediklerini de kabul etmiş olacaklar.20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi de işliyor. Adaylar 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacaklar. 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacaklar.Sözleşmeli öğretmen atamaları sonrasında tercih listesi de artırıldı. TÜM MANŞETLER