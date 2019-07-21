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Memura 3 birden! Güncel memur maaşları ne kadar olacak?

Enflasyon farkı ve alan memurlar, aile yardımı ile 3 artışa birden kavuştu. En düşük aile yardımı dahil 3 bin 723 liraya çıktı.

Memura 3 zam birden
Zam oranları de yüzde 5 olarak belirlenen memurlar, yılın ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 4'ü aştığı için de enflasyon farkı aldı. Çifte ma ulaşan memurların bir de aile yardımları arttı. Böylece memurlar Temmuz'da 3 zamma birden kavuştu. Her ay ödenen ve çalışmayan eş için verilen yardım 278,69 liradan 295,44 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 65,30 liradan 69,22 liraya, 6 yaş üstü çocuk için 32,65 liradan 34,61 liraya yükseldi. En düşük aile yardımı dahil 3 bin 723 liraya çıktı. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409 lira alıyorken, artık 433 lira alabilecek. Memurların zamlı maaşları 'da hesaplarına yatırıldı.



Toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve aile yardımı artışı ile memurlar, 3 zam birden aldı. Memurlar zamlı maaşlarına 15 Temmuz'da kavuştu.

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