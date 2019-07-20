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  • 21.07.2019 01:47
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 01:47

Volvo, yarım milyon aracını geri çağırdı

İsveçli otomobil devi Volvo’nun teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı. Geri çağrılan modeller arasında V40, V60, V70, S80, XC60 ve XC90’ların olduğu belirtildi.

Dünya devi yarım milyon aracını geri çağırıyor
İsveçli otomobil devi Volvo'nun teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı.

İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveçli otomobil devi Volvo'nun bazı modellerinin motorlarındaki teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı. Volvo Otomobil Basın Sorumlusu Stefan Elfström'e dayandırılan haberde, geri çağrılan modeller arasında V40, V60, V70, S80, XC60 ve XC90'ların olduğu belirtildi.

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